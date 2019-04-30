Ersin Tatar: Ben her zaman Ankara'ya giderim

TATAR ” YASALARI ÇİĞNİYORLAR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, 1 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamaların farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını ifade ederek, yasaların ortada olduğunu , yasalara rağmen bir yerleri kapatmanın doğru olmadığını kaydetti.

Birinci Boyut programina katılan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, 1 Mayıs ile yaptığı açıklama ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının algı yaratmaya çalıştığını belirtti.

“HANGİ YASAYLA OLACAK?”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in 1 Mayıs ile ilgili attığı adımı değerlendiren Tatar, Hukukçu bir Başbakanın olduğu kabinede, hangi yasanın hangi maddesine göre işletmelerin kapatılacağını sordu.

Tatar, “Biz, yasalara uyacaksınız diyoruz” ifadelerine yer vererek, yasanın ilgili maddesini anımsattı. İşveren ile işçinin anlaşması durumunda iki kat ücret ile işçinin çalışabileceğini belirten Tatar, her yerin kapatılmasının doğru olmadığını kaydetti. Tatar, Rum tarafı ile ilgili söylemlerinin farklı yerlere çekilmeye çalışıldığının altını çizerek, “Konuşmamın esas ekseni şu; yasalara uymak zorundasınız, her yeri kapatmak doğru olmaz. Halkın beklentilerine göre yönetim anlayışı geliştirmek zorundasınız. 1 mayıs günü diye alışveriş olmayacak mı? Vatandaş benzini nereden alacak? UBP herkesin yanındadır. İşçinin de işverenin de. Hukuksuzluk yapıp algı yaratmaya çalışıyorlar. Sonra da hepsi arkasında duruyor. Bunun başını çeken de Zeki Çelerdir.” İfadelerine yer verdi.

“NE OLDU O FON MESELESİ?”

Ersin Tatar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in bir çalışmasını da hatırlayarak, “750 TL verecekti, biz olmaz dedik, sonrasında Başbakan da netleşmediğini söyledi, ne oldu o fon meselesi, yattı” dedi. Sendikalaşmanın önünde engel olmadıklarını da kaydeden Tatar, “İşverenle çalışan kendi anlaşırsa ben desteklerim.” Diyerek “Siz 750 TL vereceğiz diyorsunuz, yapamazsınız, öyle para yok.” şeklinde konuştu.

“FUTBOL PARA BEKLİYOR, AMA YOK”

Ek bütçenin de Meclise geldiğini söyleyen Tatar, 100 Milyon kaynak yaratmak için çalışma olacağını, bunun için de vergi arttırma yoluna gideceklerini söyledi. “Bütçe meclise geldiğinde tutmuyordu, milyar TL’ye yakın açık vardı.” Diyen Tatar, şimdi fondan da para çekildiğini kaydederek, “Sayın Hasan Sertoğlu’na sorun, futbol para bekliyor, şimdi onlar da duracak, çünkü oradaki para çekildi” dedi.

“HÜKÜMET DÜŞSÜN GALEMİZ YOK”

Hükümet ile ilgili bir soru üzerine Tatar, UBP’nin hükümet düşsün diye bir galesinin olmadığını kaydederek, UBP’nin çalışmalarının halk tarafından olumlu değerlendirildiğini söyledi.

“BİZ SEÇİME DE VARIZ”

Tatar, bugün seçim olsa bazı partilerin barajı geçemeyeceğini ifade ederek, hükümetin sandığa gitmek istemediğini söyledi ve “Biz seçime de varız” dedi. Koalisyon ile ilgili soru üzerine görevden kaçmayız diyen Tatar, şu an muhalefet olduklarını ve her cephede muhalefetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

“GÜNEY’DEN GELİP ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ÜRÜNLERİNE EL KOYUYORLAR”

Ersin Tatar, güneye alışveriş için gidilmesi ile ilgili bir soru üzerine, kendisinin, ülkedeki iş yerlerine sahip çıkma amacını güttüğünü ifade ederek, “burada kazananın burada kalmasını istiyorum, özgürlükçü birisiyim, herkes istediği yerde alışveriş yapar ancak Güney’den buraya gelen insanların alışverişlerine el konuluyor” dedi. Güney’den insanların Kuzey’e eski ayakkabı ile geçtiğini, yenisini alıp eskisini attığını söyleyen Tatar, KKTC çarşısına sahip çıkmak için çalıştığını söyledi ve eleştiri ortamı yaratanlara “Akılları başka yerde” dedi.

“HER ZAMAN ANKARA’YA GİDİYORUM”

Ankara ziyareti ile ilgili sorulan soruya Tatar, her zaman Ankara’ya gittiğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC’nin iç meselelerini konuşmadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs meselesini konuştuğunu kaydetti. Tatar, “Kıbrıs konusunu guterres noktasında söylemleri konuştuk. Biz federasyonun tükendiğini, anlaşma olacaksa alternatif görüşlerin olması noktasında fikir birliğindeyiz.” Dedi.

“BU ŞEKİLDE SONUÇ ALINAMAZ”

Kıbrıs meselesi ile ilgili gerçek anlamda ortaklık ve paylaşım noktasında Güneyin bizimle gitmeyeceğinin açık olduğunu vurgulayan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Federasyon masada kalsın ama iki devletlilik gibi alternatif başlıklar masaya gelir. DP bizden farklı düşünmemeli. Denktaş konuşmasında bizimle aynı fikirde olduğunu gösterdi ancak sık konuşmuyor. Maliye Bakanı olarak değil ama DP başkanı olarak konuşmalı. Görüşleri bizden uzak değil. Biz açık konuşuyoruz. Sorumluluklarımız var, halkımıza anlatmamız lazım. Halkın partisi de söylem itibari ile aynı noktada olması lazım. Dışişleri bakanının söylemleri ortada. Bizden farklı noktada değil.”