Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

Görüşme sonrası konuşan Ersin Tatar, DP’nin her zaman yakın oldukları bir parti olduğuna işaret etti, DP’lilere seslendi, destek istedi.Önümüzdeki hafta katılımın daha yüksek olmasını temennisini de belirten Tatar, DP’ye teşekkür etti,

Serdar Denktaş’ın da adayları olarak demokrasi örneği sergilediği görüşünü belirtti.Tatar, “DP kendi değerlendirmesini yapacaktır” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da halkın sandığa gitmesi konusundaki çağrılarını yineledi. DP MYK’sı ve Parti Meclisi’nde yapılacak görüşmelerin ardından seçimin ikinci turu için belirleyecekleri tavrı açıklayacaklarını ifade eden Ataoğlu, sandığa gitmeyen yüzde 45’lik kesimin de sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizdi.