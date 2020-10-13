  • BIST 1.174
  • Altın 481,534
  • Dolar 7,9021
  • Euro 9,2809
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.
Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

Görüşme sonrası konuşan Ersin Tatar, DP’nin her zaman yakın oldukları bir parti olduğuna işaret etti, DP’lilere seslendi, destek istedi.Önümüzdeki hafta katılımın daha yüksek olmasını temennisini de belirten Tatar, DP’ye teşekkür etti,

Serdar Denktaş’ın da adayları olarak demokrasi örneği sergilediği görüşünü belirtti.Tatar, “DP kendi değerlendirmesini yapacaktır” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da halkın sandığa gitmesi konusundaki çağrılarını yineledi. DP MYK’sı ve Parti Meclisi’nde yapılacak görüşmelerin ardından seçimin ikinci turu için belirleyecekleri tavrı açıklayacaklarını ifade eden Ataoğlu, sandığa gitmeyen yüzde 45’lik kesimin de sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa AKINCI'nın Basın Bürosu'ndan BRT'ye kınama13 Ekim 2020 Salı 16:01
  • Akıncı ilk ziyaretini CTP'ye yapıyor13 Ekim 2020 Salı 15:56
  • Rafet Uçkan T24'e yazdı:İkinci turda Mustafa Akıncı daha şanslı görünüyor13 Ekim 2020 Salı 15:44
  • Balbay: AKP iktidarı kayıtsız-şartsız, açık-gizli Tatar’ın yanında görünüyor.13 Ekim 2020 Salı 15:35
  • Ali Sirmen Cumhuriyet'te yazdı: İrticayı Kıbrıs’a da ihraç etmek13 Ekim 2020 Salı 15:26
  • Güneri Civaoğlu yazdı : Akıncı'nın Sicili temiz13 Ekim 2020 Salı 15:16
  • Yenal Senin:“Mücadele ruhumu ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum”13 Ekim 2020 Salı 15:09
  • Akıncı CTP'yi ziyaret ediyor13 Ekim 2020 Salı 15:03
  • Ersin Tatar CTP’de…13 Ekim 2020 Salı 12:32
  • Türk Birliği Dayanışma Derneği Öğrencilere 30 Tablet Dağıttı13 Ekim 2020 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti