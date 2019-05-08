Ersin Tatar: Denktaş hakkındaki rüşvet iddiaları araştırılsın

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifasının ardından yaptığı paylaşımda rüşvet iddiaları var dedi.

İşte Ersin Tatar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la yeni Ercan Havalimanı’nı yapan firmanın sahibi Emrullah Turanlı’nın adlarının geçtiği rüşvet iddiaları ile ilgili haberleri İnternet haber siteleri ile sosyal medyadan okuyorum. Konu çok önemlidir ve UBP olarak her şeyin açığa kavuşması için üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Söz konusu haberlerde adı geçenleri bir an önce kamuoyuna açıklama yapmaya, başta Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olmak üzere ilgili herkesi ise göreve davet ediyorum.