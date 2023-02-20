Ersin Tatar: 'Deprem kesintisi' kararını destekliyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiği depremle ilgili ifadeler kullanan Tatar, acının her zaman yürekte olacağını söyledi.

“KEŞKE YAVRULARIMIZIN EN AZINDAN BİR KISMINI KURTARABİLSEYDİK”

Meydana gelen depremin ardından koordinasyon sürecini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun Türkiye’deki yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrası, Adıyaman’a uçuş izni alındığını kaydetti.

Arama kurtarma, sağlık çalışanları ve ailelerin de Adıyaman’a götürüldüğünü anımsatan Tatar, çok önemli ekip çalışması yapıldığını; “Keşke yavrularımızın en azından bir kısmını kurtarabilseydik” dedi.

“GİZLİLİK KARARI, YARGININ ESASINI ETKİLEMEZ”

İsias Otel’in binasının yapımında büyük bir suç olduğunu ve konunun yargıya taşındığını ifade eden Tatar, resmi yazışmaların yapıldığını, dava açıldığını ve tutuklamalar yapıldığını kaydetti.

Gizlilik kararının mahkemenin takdiri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gizlilik kararının yargının esasını etkilemediğini belirtti.

Süreçle ilgili KKTC’nin ortaya irade koyduğunu belirten Tatar, otelde hayatını kaybeden rehberler de olduğunu ve rehber ailelerinin de davaya müdahil olma isteği olduğunu dile getirdi; “Gereği yapılacaktır” dedi.

“4 OKULLA İLGİLİ SIKINTILAR VAR”

Ülkedeki yeni binalarda sorun olmadığını, eski binaların ise incelenmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, “4 okulla ilgili sıkıntılar var. O okullarla ilgili çalışmalar yapılıyor” dedi.

Hükümetin deprem kesintisi kararı ve sendikaların Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını da değerlendiren Tatar, ifadelerine şöyle devam etti:

“Devlet, kendi bütçesi dahilinde kamu çalışanlarına ve emeklilere ciddi artışlar vermiştir. Deprem felaketi dolayısıyla birtakım ihtiyaçlar doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ne bir katkı söz konusudur. Halkımızın genelinde büyük bir duyarlılık vardır.

“HARCAMA KALEMLERİ İÇERİSİNDE OKULLARIN TADİLATI, İTFAİYE VE SİVİL SAVUNMAYA ALINACAK ARAÇLAR VARDIR”

Harcama kalemleri içerisinde okulların tadilatı, itfaiye ve sivil savunmaya alınacak araçlar vardır. Bütçenin pozisyonu ve durumu belli... Hem AFAD’a hem de hükümetin açtığı hesaplarda 20 milyon TL civarında bir para var. Konteyner konut evleri projesi de var. İskenderun bölgesinde bin konutluk bir yer yapılacak. Bağışlarla yapılmaya çalışılıyor...”

“HÜKÜMETİN DEPREM KESİNTİSİ KARARINI DESTEKLİYORUM”

Tatar, ek bütçe gibi bir şey oluşturulacağını, Ekonomi Maliye Bütçe Komitesi’nin de bunu denetleyeceğini belirten Tatar, en yüksek maaşlardan yüzde 5 kesileceğini, 600-650 milyon TL’lik bir gelir sağlanacağını belirtti. Hükümetin aldığı deprem kesintisi kararını desteklediğinin altını çizen Tatar, “Bu gelir, doğru yerlerde kullanılacak” dedi.

Toplanacak paranın nereye harcanacağının belli olduğunu ifade eden Tatar, hayatını kaybeden çocuklar için anıt ve voleybol spor salonu da yapılacağını ve Türkiye’ye de bir katkı yapılması planlandığını kaydetti. Halkın genelinde deprem kesintisiyle ilgili bir itiraz olmadığı görüşünü paylaşan Tatar, böyle bir zamanda fedakarlık yapılması gerektiğini söyledi.

“EGEMEN EŞİTLİĞİMİZİN KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA RESMİ MÜZAKERELERE GEÇEBİLİRİZ”

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis ile Perşembe günü yapacağı görüşmeyle ilgili de ifadeler kullanan Tatar, Hristodulidis ile çözüm bulmanın çok zor olduğunu belirtti.

Tatar, “Ben diyalogtan yanayım. Biz, egemen eşitliğimizin kabul edilmesi durumunda resmi müzakerelere geçebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti, bizimle birlikte bu siyaseti destekliyor. Kafanızı kuma gömerek ‘AB bunu diyor’ diyerek, bize dayatma bir çözüm asla yapamazsınız. Kırmızı çizgimiz egemenliğimizdir” dedi.

“EN ÜST AKIL KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLMAMIZI İFADE EDİYOR”

KKTC’nin adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olacağıyla ilgili söylemleri de değerlendiren Tatar, gelen soruya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Güneydeki devletin adı Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Hiçbir zaman kendilerine ‘güney devleti’ demediler. Eşitlik olması için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmamız lazım... Güya kendimi kuzeye hapsettim, Limasol’daki 200 mil ekonomik münhasır alanlarda hak iddia etmiyorum gibi çelişkiler vardır. Bu işin diplomatları ve bu işi en iyi değerlendirecek en üst akıl, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olmamızı ifade ediyor.

İsim değişikliği, Anayasa değişikliği ve kamuoyu desteği ister. Zaman içerisinde bir şekil bulur. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Kıbrıs Türk Devleti’ni bilinçli olarak söyledi. Annan Planı’nda bahsedilen Kıbrıs Türk Devleti ile Fuat Oktay’ın bahsettiği Kıbrıs Türk Devleti aynı değildir.”