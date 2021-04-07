Ersin Tatar: “Dr. Fazıl Küçük’e çirkin saldırının hesabı mutlaka sorulacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük ve bağımsızlık liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e sosyal medyada çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında gereken yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabulünde yaptığı açıklamada, özgürlük ve bağımsızlık liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e sosyal medyada çok çirkin ve seviyesiz saldırılarda bulunan kişi ve kişiler hakkında gereken yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’e ve Kıbrıs Türk halkına kimsenin hakaret edemeyeceğini belirterek, bunun hesabının mutlaka sorulacağını belirtti.