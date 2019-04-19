Ersin Tatar Dr. Fazıl Küçük’ün müzesini ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün müzesini ziyaret etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Tatar’a ziyaretinde Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de eşlik etti.

Ersin Tatar ziyareti anısına müze özel defterine şunları yazdı:

“Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde gerçek bir lider olarak ortaya çıkmıştır. Topluma doğru yol göstermiş İngiliz döneminde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını kazanmasında çok çetin ve cesaretli bir mücadele vermiş dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türkü’nün bu adada ilelebet var olması için TC ile birlikte yürünmesi gerektiğini TC de yaptığı temaslarla halkına duyurmuş ve doğru bir önderlik yapmış ve dolayısıyla Sayın Dr. Fazıl Küçük'ü Kıbrıs Türk halkı olarak en yürekli duygularla hatırlayacağız. Onun yeri bambaşkadır en zor yıllarda büyük bir cesaretle yola çıkmış ve 1960 anlaşmalarında kazanılan haklarda onun ve arkadaşlarının çok büyük katkıları vardır.

1960 anlaşmalarında tabi ki TC nin Garanti ve İttifak Anlaşmalarından doğan hakla 1974 Barış Harekatı gerçekleşmiştir. Dr. Fazıl Küçük'ün 1940’larda başlayan mücadelesi 1960’larda Kıbrıs Türkü’nün eşit bir halk olarak Kıbrıs Anayasası ile kazandığı haklarla Garanti ve İttifak Anlaşmaları ve bilahare 1974 de TC’nin Kıbrıs’a gelmesine hazırlanan zeminde Dr. Fazıl Küçük'ün siyasetinin çok büyük bir rolü vardır. KKTC'nin kuruluşunu da yaşamıştır.”

Ersin Tatar, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde ise, Kıbrıs Türkü’nün anavatanı TC ile bu topraklarda ilelebet var olma mücadelesinde büyük bir mücadele gösterdiğini belirterek, “Ve bu yolculukta Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının çok büyük katkıları olmuştur. Bu sebeple onu saygıyla bir kez daha anıyor ve UBP Genel Başkanı olarak Dr. Fazıl Küçük ün hatıralarının ve tarihe düştüğü notlarının her zaman tekrar tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ün yaptığı katkıları ve mücadelelerin önemli olduğunu, çünkü bunun önemli bir mücadele olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Vakıfların etkinliğinde de vurguladık. Bildiğiniz gibi Vakıfların ada genelinde çok büyük bir mal varlığı vardı ve bu varlığın İngiliz idaresinden alınıp Türk idaresine devredilmesi çok büyük bir kazanımdı. Ve bu da Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının büyük başarısıydı. Dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük'ün Vakıfların kuruluş yıldönümünde anılması da tarihe olan borcumuzdu.

Bu bağlamda Dr. Fazıl Küçük'ün oğlu Sayın Mehmet Küçük'ü Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde ziyaret ediyorum ve fotoğraflardan o günü tekrar yaşıyoruz. Bu müzeyi oluşturan ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı yaşatanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu onurlu mücadelenin figürlerinden biri de Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçüktür benim rahmetli anneannemin yakınıydı dedem de doktorun müsteşarıydı. Onlardan da her zaman örnek bir çift olduklarını duyardım. Sayın Süheyla Küçük'ün bu onurlu mücadele içerisinde eşinin yanındaki özverili ve onurlu duruşu Sayın Süheyla Küçük’e de bir first lady olarak çok büyük değerler kazandırmıştı dolayısıyla önümüzdeki günlerde onu da ziyarete gideceğim onu da buradan selamlıyorum.”