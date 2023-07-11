Ersin Tatar: Egemen eşitlik temelinde müzakere edebiliriz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Kıbrıs sorununda egemen eşitlik zemininde bir teyit gelmesi halinde müzakere edebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

“EŞİTLİK ZEMİNİNDE BİR TEYİT GELİRSE MÜZAKERE EDİLEBİLİR”

Kıbrıs sorunuyla ilgili konuşan Tatar, yeni siyaset ve egemen eşitliğe işaret ederek, egemen eşitlik zemininde bir teyit gelmesi halinde müzakere edebileceklerini söyledi.

Eşitlik temelinde egemenliğin vazgeçilmez olduğunun altını çizen Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı’mızın da söylediği gibi; ‘egemenliği olmayan toplum buz üstüne yazılmış yazıya benzer buz erirse geriye bir şey kalmaz’” dedi.

Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Kurtulmuş’a teşekkürlerini de iletti.