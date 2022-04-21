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Ersin Tatar, Erhan Arıklı ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar hükümet oluşumuna yönelik siyasi partilerle istişare toplantıları yapıyor… Bu kapsamda Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti.
Ersin Tatar, Erhan Arıklı ile Görüştü

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi sonrsı açıklamalarda bulundu.

Arıklı, ciddi bir krizin yaşandığını ve buna da hükümet krizinin eklendiğinin altını çizerek acilen bu durumdan çıkmanın yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Öncelik olarak 2 formülü uygun gördüğünü söyleyen YDP Genel Başkanı Arıklı, ilk olarak teknokrat hükümetin kurulması gerektiğini, bunun olmaması durumunda ise ülkenin iki büyük partisinin ülkeyi yönetmesinin doğru olacağını söyleyerek UBP-CTP hükümetinin kurulmasının gerekliliğine işaret etti.

3. seçeneğin mevcut hükümetin devamı olduğunu söyleyen Arıklı, hiçbir yolun bulunamaması durumunda ise erken seçimin de bir çözüm yolu olduğunu aktardı.

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