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Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi

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Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi
Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi

Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi?

Hakkında yasadışı işlemler dolayısıyla tutuklama kararı çıkan, 3 evladı yurtdışına kaçan, iki kızına yurtdışına çıkış yasağı konularak teminatla serbest bırakılan Şemsi Kazım ve ailesine evlerinde yaptığı ziyareti 9 Nisanda facebook'da paylaşan Ersin Tatar, bu paylaşımı ve bununla birlikte 27 Mart - 26 Nisan arasındaki tüm paylaşımlarını profilinden sildi. 

Ersin Tatar'ın söz konusu paylaşımları neden sildiği merak konusu oldu.

 

 

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