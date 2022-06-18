Ersin Tatar Facebook paylaşımlarını niye gizledi?

Hakkında yasadışı işlemler dolayısıyla tutuklama kararı çıkan, 3 evladı yurtdışına kaçan, iki kızına yurtdışına çıkış yasağı konularak teminatla serbest bırakılan Şemsi Kazım ve ailesine evlerinde yaptığı ziyareti 9 Nisanda facebook'da paylaşan Ersin Tatar, bu paylaşımı ve bununla birlikte 27 Mart - 26 Nisan arasındaki tüm paylaşımlarını profilinden sildi.

Ersin Tatar'ın söz konusu paylaşımları neden sildiği merak konusu oldu.