Ersin Tatar, Güzelyurt Portakal Festivali’nde konuştu: Güzelyurt güzel bir vatan toprağıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl narenciyede yaşanan sıkıntılara değinerek, alınan tedbirlerle ve yapılan çalışmalarla önümüzdeki süreçte sıkıntıların aşılacağına dair inanç belirti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, Güzelyurt'ta narenciye ve diğer ürünlerin yetiştirildiğini ifade ederek, Türkiye'den gelen su ve dünyadaki gelişmelerle tür değişiklikleri konusunda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ürünlerin dünya pazarlarına buluşması ve ziraat mühendislerinin yaptıkları çalışmaların artmasıyla KKTC'nin daha güzel günlere emin adamlarla ilerleyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt'un güzel bir vatan toprağı olduğunu vurgulayarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, Güzelyurt'ta narenciye ve diğer ürünlerin yetiştirildiğini ifade ederek, Türkiye'den gelen su ve dünyadaki gelişmelerle tür değişiklikleri konusunda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ürünlerin dünya pazarlarına buluşması ve ziraat mühendislerinin yaptıkları çalışmaların artmasıyla KKTC'nin daha güzel günlere emin adamlarla ilerleyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt'un güzel bir vatan toprağı olduğunu vurgulayarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Festivalde ayrıca Ukrayna vatandaşı Trokhym Kormlets isimli çocuk Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yaptığı resmi takdim etti.