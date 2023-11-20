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Ersin Tatar, Kanal T'nin satışı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu ekonomik koşullarda...

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Kanal T'nin kurucusu olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanalın satışının ardından MYK Haber'e açıklamalarda bulundu.
Ersin Tatar, Kanal T'nin satışı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu ekonomik koşullarda...

MYKibris.com Londra Temsilcisi Mihrişah Safa'ya satış kararını değerlendiren Tatar, değişen ekonomik ve teknolojik gelişmelere dikkat çekerek, "Bu ekonomik koşullarda bizim verebileceğimiz bu kadardı" dedi.

"Artık uydu ciddi anlamda bir maaliyet. Benim kanalla bir ilgim ve alakam yok" diyen Tatar, "Sibel Tatar bu şekilde bir değerlendirme yapmıştır. Niyazi Bey'le bir anlaşma yapmışlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.

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