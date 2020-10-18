Cumhurbaşkanlığı yarışında gayrı resmi sonuçlarına göre UBP’nin adayı Ersin Tatar kazandı.
738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74’ünü Tatar, 48.26’sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 67 bin 385, Akıncı 62 bin 858.
Cumhurbaşkanlığı yarışında gayrı resmi sonuçlarına göre UBP’nin adayı Ersin Tatar kazandı.
738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74’ünü Tatar, 48.26’sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 67 bin 385, Akıncı 62 bin 858.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.