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Ersin Tatar kazandı

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Cumhurbaşkanlığı yarışında YSK’nın gayrı resmi sonuçlarına göre ipi UBP’nin adayı Ersin Tatar göğüsledi. 738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74’ünü Tatar, 48.26’sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 67 bin 385, Akıncı 62 bin 858.
Ersin Tatar kazandı

Cumhurbaşkanlığı yarışında gayrı resmi sonuçlarına göre UBP’nin adayı Ersin Tatar kazandı.

738 sandığın tümü açıldı, oyların yüzde 51.74’ünü Tatar, 48.26’sını Akıncı aldı. Şu ana kadarki oy dağılımı; Tatar 67 bin 385, Akıncı 62 bin 858.

 

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