Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkının haklarının tescil edilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarını kabul etmesinin ardından değerlendirmelerde bulunarak pazar günü yapacağı New York ziyaretine işaret etti. Tatar, “Kıbrıs Türk halkının haklarının tescil edilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gitmeden önce Meclis’te bulunan parti başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Ardından da yapacağı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pazar günü New York’a gideceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İki saat süren bir toplantımızda müzakere süreciyle ilgili toplantılarda nelerin konuşabileceğini değerlendirdik” dedi.

Kendilerinin farklı görüşleri olabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarının tescil edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Siyasetimiz aynen devam ediyor” ifadelerini kullanan Tatar, çok önemsediği Türkiye’nin desteğinin de KKTC ile olduğunu ifade etti.

Kapılar konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Güney Kıbrıs ile yaptığımız görüşmelerde Metehan’daki sıkışıklığın Güney’deki tek şeritten olduğu söylendi” diyerek, kendilerinin diyalog ve iletişimden yana olduklarının altını çizdi.

Tatar ayrıca, resmî müzakere olacaksa ortak zeminde, egemen eşitlik ve uluslararası statüde olabileceğine değindi.