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SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Ersin Tatar: KKTC en az Rum tarafı kadar egemen ve meşrudur

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının KKTC’yi dışlamaya çalıştığından ve doğal kaynaklara tek başına sahip çıkmaya çalıştığını dile getirerek, federal çözümün mümkün olmadığından bahsetti. Tatar, “KKTC en az Rum tarafı kadar egemen ve meşrudur” dedi.
Ersin Tatar: KKTC en az Rum tarafı kadar egemen ve meşrudur

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenleniyor. Tören kapsamında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin destansı mücadelesinden bahsetti.

“48. YIL DÖNÜMÜNÜ İCRA ETMEMİZİN MUTLULUĞU VE GURURUNU YAŞIYORUM”

Tatar, “Hepinizi sevgi, saygı hürmetle selamlıyorum... Kıbrıs Türk halkı aydınlık bağımsızlığa girmemizin 48. yıl dönümünü icra etmemizin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye ile omuz omuza olmasının herkes için bir gurur kaynağı olduğundan bahseden Tatar, “Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Necmettin Erbakan’ı da rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Tatar, “Adanın İngiltere’ye kiralanmasından sonra halkımızın direnişi kararlılıkla başladı” ifadelerini kullanarak, halkımızın buna karşı destansı bir direniş gösterdiğinden ve KKTC'yi geri aldıklarından söz etti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DE DESTEĞİ İLE KKTC KENDİNİ AYAKLAR ALTINDA ÇİĞNETMEMİŞTİR”

“Halkımız 11 yıl boyunca açlığa ve yoksuluğa itilmiş olmasına rağmen mücadele etmiş" diye konuşan Tatar, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile ayaklar altında çiğnenmediğinden bahsetti. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bir destan yazdı” dedi.

20 Temmuz sabahı Girne sahillerinde özgürlük güneşi doğduğundan bahseden Tatar, paraşütlerle inen mehmetçikleri gördüklerinde halkın göz yaşlarını tutamadığını belirtti.

Tatar, “KKTC’de egemen, özgür ve korkusuz yaşıyorsak bunu kahraman mücahit mehmetçiklerimize ve Türkiyemize borçluyuz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra pandemi sürecini yakından takip ettiğini belirten Tatar, “Aşıların gelmesi sağlandığı için KKTC’den desteğini esirgemeyen Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş krizinden bahseden Tatar, “Ukrayna’da yaşananlara baktığımızda ise Türk askerinin burada olmasının ne kadar önemli olduğu da gözler önündedir” dedi.

“FEDARAL ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, KKTC’yi dışlamaya ve doğal kaynaklara tek başına sahip çıkmaya çalışmakta olduğunun altını çizen Tatar, “Fedaral çözüm mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC’nin en az Rum tarafı kadar egemen ve meşru olduğuna da değindi.

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