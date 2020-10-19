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Ersin Tatar mazbatasını aldı!

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Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’ten aldı.
Ersin Tatar mazbatasını aldı!

Mazbata töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde Mahkemeler bahçesinde düzenlendi.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik,  tören sırasında;

“Kendisini içten tebrik ederim. Bu süreçte 3 binden fazla çalışanımız oldu. Özverileri için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreci açıklamak istiyorum. Bu tutanaktan sonra netice başlamış olacak. Hali hazırda iki görevinden birini 3 gün içinde bildirecek. Aynı zamanda itiraz süreci de var: Çarşamba saat 17’ye kadar… O saate kadar itiraz olmadığı takdirde süreç bitmiş olur.Netice Resmi Gazete’de yayımlandığı an bizim görevimiz biter. Ardından da ant içme töreni olacak. Sayın Ersin Tatar’a yeni görevinde sonsuz başarı diler ve kutlarım.” dedi 

Tutanağı teslim alan KKTC Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise şöyle dedi; “Ben de bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Trük demokrasisinin nasıl çalıştığını da gösterdiniz… Sandıklardan Kıbrıs Türk halkının iradesinin çıkması bakımından da teveccühlerimi sunarım. Hayırlara vesile olsun… KKTC ve halkının mutluluk ve esenliği için sorumluluk bilinciyle bu görevi en iyi şekilde yapacağıma dair inancımı belirtiyorum. 

Dünyaya da mesajımız; Kıbrıs’ta demokrasi vardır kendi devletinde yaşamına en iyi şekilde devam etmektedir.”

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