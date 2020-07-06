Ersin Tatar, “Ne oldu da 1 Temmuz’dan sonra Tabipler Birliği kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gidiyor, bunları takip ediyoruz

Başbakan Ersin Tatar, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, dava sayılarındaki yoğunluk olduğu için yargıç sayısının artırılması için bir talep olduğunu, dolayısıyla böyle bir ihtiyaç karşısında “Evet” demek durumunda olduklarını belirtti.

Pandemi konusunda değerlendirmeleri dikkate aldıklarını, ancak ülkenin olağanüstü durumdan geçtiğini anımsatan Tatar, “Dolayısıyla Sağlık Bakanı ile istişare edildikten sonra kararların alındığı bilinen bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Güney kapıları ile ilgili kararlar üretildiğinde, tereddüt oluşmadığını, o zaman mahkemeye teşebbüste bulunulmadığını işaret eden Ersin Tatar, “Ne oldu da 1 Temmuz’dan sonra Tabipler Birliği kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gidiyor, bunları takip ediyoruz” dedi.

Kararların Anayasa’ya aykırılığının tartışılabileceğini söyleyen Tatar, “Pazar gecesi, mahkemenin ara emri alabileceği konusunda bir algı oluştu, dolayısıyla karar üretildi. Hükümet, ilgililer ile istişareden sonra kararlar üretti” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’ın, yakında İngiltere’ye kapılarını açacağını ve gelenlerin karantinada da kalmayacağını belirten Başbakan Tatar, “Dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta bulaş artabilir. Durumu her yönüyle değerlendirmek durumundayız” değerlendirmesini yaptı.

Tatar, pandemi hastanesine ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, araştırmaların devam ettiğini dile getirdi.