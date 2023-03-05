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Ersin Tatar, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve üreticinin güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.
Ersin Tatar, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret edip incelemelerde bulunarak,  sanayici ve üreticinin güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, sanayi işletmelerinin ülke ekonomisine katkısına dikkat çekerek,  bölgede faaliyet gösteren işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.

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