Ersin Tatar, Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret edip incelemelerde bulunarak, sanayici ve üreticinin güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, sanayi işletmelerinin ülke ekonomisine katkısına dikkat çekerek, bölgede faaliyet gösteren işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.
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