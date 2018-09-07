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Ersin Tatar: Özgürgün ve Denktaş hükümet kurmak için görüşüyor

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Ersin Tatar hükümetle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Ersin Tatar: Özgürgün ve Denktaş hükümet kurmak için görüşüyor

Havadis Gazetesi'nden Eniz ORAKCIOĞLU'nun habrine göreMaliye Bakanı Serdar Denktaş’ın UBP Başkanı Hüseyin Özgürgün’le gizli gizli hükümet kurmak için konuştuklarını iddia etti ve kurultay öncesi UBP’nin hükümete girmemesi gerektiğini söyledi. 

 

UBP Genel Başkanlığına adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tatar, birlik ve beraberlik adına, partide yaşanan taban ve tavan arasındaki kopuklukları gidermek adına, daha demokratik, organları ve sıfatları ile daha iyi bir UBP yaratmak ve halkla da daha iyi diyalog kurabilmek adına göreve gelebileceğini düşündüğü için aday olduğunu kaydetti.

“Protokol yerine getirilmeli ve ek kaynak istenmeli”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, büyük bir krizin içerisinde olduğumuzu söyleyerek, “Zaten iç meselelerimiz vardı, yapısal sorunlarımız, bütçe meseleleri derken Türk Lirası’ndaki devalüasyon da büyük sıkıntılar getirmiştir. Bu noktadan sonra memleketi ileriye nasıl götürürüzü enine boyuna tartışmak ve bu durumu fırsata çevirebilir miyiz diye bakmak lazım. Reformları hızlandırarak, bir takım yapısal dönüşümleri yapabilir miyiz, Türkiye ile ekonomik protokolleri yerine getirerek, Türkiye’den ek kaynak istemek durumundayız. Bizim kaynaklarımız belli seviyelerdedir ve iç borçlarda vardır, bu borçların faizler de artmıştır. Bütün bunlarında gündeme gelerek sağlıklı bir şekilde götürülebilmesi için dirayetli bir duruş gerekmektedir” dedi.

“Kararın arkasında durulmayacaksa, karar alınmamalı”

Hükümetin bakanları, bürokratları ve uzmanları ile karar alarak, bu kararları devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, karar aldıktan sonra geri adım atılırsa hükümetlerin prestij kaybedeceğini sözlerine ekledi. Hükümetlerin prestij kaybettiği noktada devam etmesinin sorgulanabileceğini söyleyen Tatar, hükümetin aldığı kararların arkasında durması gerektiğini, eğer arkasında duramayacaksa da o kararı almaması gerektiğini belirtti.

“4’lü hükümetle ülke yönetmek daha zordur”

Hükümetin 4’lü koalisyon hükümeti olmasından kaynaklanan bazı sıkıntıları olduğunun altını çizen Tatar,  biri ileri biri geri giden bir hükümetin yönetilmesinin daha zor olduğunu sözlerine ekledi. Hükümetin tedbir alması gerektiğini ve birtakım yapısal reformları hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, o noktada 4’lü hükümetin kararlılığının ve dik duruşunun daha zor olabileceğini söyledi. Ek mesai meselesinde de bu durumun örneğinin yaşandığını söyleyen Tatar, geri adım atılmış gibi algı yaratıldığını belirtti. Halk tarafından hükümetin nereye kadar gideceğinin sorgulanmaya başladığını söyleyen Tatar, bu algının oluşmasının hükümete bayda anlamına geldiğine dikkat çekti.

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