Ersin Tatar: "Rum-Yunan ikilisinin AB içerisindeki hedefi ENOSİS"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK’nin 57. kuruluş yıl dönümü nedeniyle BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, BRTK’nın Kıbrıslı Türklerin dünyaya sesini duyurmaya önce radyo ile başlayarak sonra televizyon ve internet yayıncılığı ile devam ettiğini belirtti. “Haklı mücadelemizde BRTK’nun ve yayınlarının çok önemli katkısı olmuştur ve olmaya devam ediyor,” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK ailesine başarıları için kutlayarak, hayatta olmayan ve BRTK’ya hizmetler verenleri de rahmetle andı.

Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Aralık 1963’te Kıbrıslı Rumların hedeflerinin ENOSİS olduğunu, şimdi ise Rum-Yunan ikilisinin AB içerisindeki hedeflerinin aynı olduğunu söyledi. Ülkemizde basının demokratik anlayışla yayınlar yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli duruş ve milli şuurun önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, mücahitlerin ‘bayrak’ diyerek kurduğu BRTK’nın hala daha Kıbrıslı Türklerin sesini duyurma görevini sürdürdüğünü kaydetti.

KKTC’nin statüsünün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle güçlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin eskisinden daha güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere bu mesajı aktarmanın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni ve etkili yayıncıların donatımının önemine vurgu yaparak, BRTK’nın 57. yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK yasasının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.