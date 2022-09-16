Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Sıfır asker sıfır garanti, sonumuzun başlangıcı olur” dedi. Tatar ayrıca belediyelerin sayısıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’nin öze yayınında soruları yanıtladı.

“İYİ NİYET GÖSTERGESİ OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRDİK”

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların doğal gaz aramalarında birlikte hareket etmesini kaydederek, “Biz, işin içinde yoğuz. Rum tarafı bizi dinlemiyor, biz de Türkiye ile hareket ediyoruz. İyi niyet gösterisi olarak birlikte hareklet edebilirdik.” dedi.

Kıbrıs sorununda federal temele dayalı bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin yalvarır pozisyonda göründüğünü belirten Tatar, “Sıfır asker sıfır garanti sonumuzun başlangıcı olur” dedi.

“MARAŞ’IN İADESİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

Ercan Havalimanı’nın Birleşmiş Milletler’e (BM) verilmesi durumunda FAR hattının tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçeceğini aktaran Tatar, Maraş’ın iadesini ise asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

“BELEDİYELER SAYISIYLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, belediye seçimlerinin 25 Aralık’ta yapılacağını, o tarihe kadar yetkili kişilerin görevlerine devam edeceğini söyledi. 28 olan belediye sayısının 18’e düşürüldüğünü hatırlatan Tatar, belediyelerin sayısıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesini doğru bulmadığını ifade etti.