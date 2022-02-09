Ersin Tatar sonunda konuştu: Çok üzgünüm

“ÇOK ÜZGÜNÜM”

Çok üzgün olduğunu kaydeden Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü koordineli şekilde olayın araştırılacağını belirtti. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar, olay nedeniyle herkesin yaralandığını belirtildi.

“PGM MÜDÜRÜ İLE TEMASLARIM SÜRÜYOR”

Tatar, PGM Müdürü ile temaslarının sürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak da açıklama yapacağını dile getirdi.

“DENİZ YOLUYLA KAÇMALARI MÜMKÜN DEĞİL”

Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve sahil güvenliğin de varlığına işaret ederek, deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağın iletildiğini ifade eden Tatar, güvenlik birimlerinin Türkiye’deki güvenlik birimleriyle iş birliği içerisinde olduğunu anlattı. Tatar, Halil Falyalı’nın çok değerli biri olduğunu kaydetti; başsa sağlığı diledi.