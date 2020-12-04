Ersin Tatar - Tufan Erhürman görüşmesi 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP lideri Tufan Erhürman'ı kabul etti. Görüşme sadece 15 dakika sürdü...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Tatar ile Erhürman'ın görüşmesi sadece 15 dakika sürdü.

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Erhürman, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar ile dün görüştüklerini bu nedenle bugünkü görüşmenin çok kısa sürdüğünü ifade etti.

Görüşme tamamlandıktan sonra Tatar, 15.30’da da HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin ile görüşecek.

Tatar ayrıca yarın saat 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın şimdiye kadar yeni hükümeti kurma görevini verdiği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ve ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu çalışmalarında sonuca ulaşamamış ve görevi iade etmişti.