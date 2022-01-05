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Ersin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır” dedi.
Ersin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın önemli haber kanallarından Real TV’ye konuk olarak, kanalın genel yayın yönetmeni Sabina Agayeva’nın sorularını yanıtladı.

KKTC halkı ve Azerbaycan Türklerinin benzer acılardan geçerek, bugünlere geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, her iki ülkenin verdiği benzer mücadelenin öneminin altını çizdi.

Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini öngören yeni siyasetin önemini belirterek, Kıbrıslı Türklerin yıllardır verdiği haklı mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle ortaya konan yeni siyasetin meşruiyetinin tüm dünyaya anlatılmaya devam edileceğine vurgu yaptı.

“AZERBAYCAN’IN KAZANDIĞI ZAFER, TÜM TÜRK DÜNYASININ ZAFERİDİR”

Azerbaycan’ın haklı davası olan Dağlık Karabağ’da elde ettiği başarı ve topraklarını geri almasının, Kıbrıs Türk halkında yarattığı mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bir destan yazarak, Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ı, bu büyük zaferden dolayı kutluyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın kazandığı zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğuna dikkat çekti.

KKTC-Azerbaycan ilişkilerinden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin, Azerbaycan ile gönül bağı olduğunu vurgulayarak, “Biz aynı milletin evlatlarıyız. Biliyorum ki sizin de gönlü bizimledir. Bizim gönlümüz, kaderimiz ve geleceğimiz birdir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır” diye konuştu.

“KKTC VE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN HER ALANDA GELİŞMESİ EN BÜYÜK ARZUM”

KKTC’nin, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta verilen kutsal mücadelenin Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ve güvenliğinin mücadelesi olduğu kadar, Türk dünyasının da bir mücadelesi olduğuna dikkat çekti.

KKTC ve Azerbaycan ilişkilerinin her alanda gelişmesini arzu ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasında charter uçuşların başlaması ve ticari ilişkilerin ilerlemesi beklentisinin altını çizdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal da hazır bulundu.

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