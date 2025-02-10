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Ersin Tatar ve Rosemary DiCarlo görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yı kabul etti; DiCarlo, Kıbrıs sorunu ve sivil toplumla ilgili temaslar için ziyaretlerini sürdürecek.
Ersin Tatar ve Rosemary DiCarlo görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşme saat 10.00'da başladı. DiCarlo, Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılandı. 

DiCarlo’ya BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor. 

DICARLO'NUN TEMASLARI

Görüşmenin ardından DiCarlo, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'le görüşecek. 

DiCarlo, Kıbrıs ziyaretinin ardından 12 Şubat Çarşamba günü Atina, 13 Şubat Perşembe günü de Ankara'da temaslarda bulunacak.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğünden daha önce verilen bilgiye göre, görüşmelerde Kıbrıs sorununda izlenecek yol tartışılacak ve daha geniş formatta bir gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıklar ele alınacak. DiCarlo, BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çalışmalarına odaklanarak gençlik ve kadın grupları da dahil, sivil toplum temsilcileriyle toplantılar yapacak.

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