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Ersin Tatar,1974'ten sonra ımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.
Ersin Tatar,1974'ten sonra ımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştu

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, TRT Radyo 1 ile Radyo Vatan’ın ortak yayınına konuk oldu.

Tatar, geçen yıl Cenevre’deki gayriresmi Kıbrıs görüşmesinde, Türkiye’nin tam desteğiyle, Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü yönündeki yeni vizyonu masaya getirdiklerini belirterek, Kıbrıs’ta artık federal temelde bir anlaşmayı öngörmediklerini, Rumların federasyon anlayışı ile Türklerin federasyon anlayışının farklı olduğunu anlattı.

“(Rumlar) Onların düşüncesi, zaman içinde tek egemenlik çatısı altında Türklerin azınlığa düşeceği, hatta yok oluşa gideceği bir süreç ve AB’ye üye olmadığı için Türkiye’nin Ada’dan askerini çekmesidir.” diyen Tatar, uluslararası anlaşmalara ve 1960 kuruluş antlaşmalarına rağmen Rum kesiminin haksız bir şekilde AB’ye alındığını hatırlattı.

Tatar, Ada’da 1963’teki Kanlı Noel ile başlayan Rumların katliamlarının arkasının geldiğini, 1974’e kadar geçen süreçte Yunanistan tarafından Ada’daki işgalin devam ettiğini aktardı.

“Kıbrıs’ta iki devletten bahsediyoruz”

1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halkın kurduğu ortak bir cumhuriyet olduğunu fakat bunun Rum Cumhuriyeti’ne dönüştüğünü vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü 1974’ten sonra bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuştu. Kıbrıs’ın tarihine baktığımızda hiçbir zaman Rum egemenliğinde olmadığını görüyoruz. Onlara göre antlaşma; KKTC ortadan kalkacak, biz federal çatı altında yaşayacağız, Kıbrıs Türkü de zaman içinde asimile olacak… Bundan hiç şüphem yoktur. Dünyadaki insanlar Kıbrıs meselesinin özünü bilmiyor. Kıbrıs’ta iki devletten bahsediyoruz. Kabul etmeyebilirler fakat 1964’ten beri Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Yapılacak olan anlaşma, mutlaka iki devleti içermelidir. Bu Ada’da çok şehit verdik.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü içeren yeni siyaseti savunmayı sürdüreceklerini, KKTC’ye sahip çıkmak zorunda olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün birçok bedel ödediğini ve tekrar aynı şeyleri yaşamayı hak etmediğini dile getiren Tatar, Türkiye’nin de yeni siyasetin arkasında olduğunu kaydetti.

“Gençler milli davadan kopmaması için geçmişte yaşananları doğru öğrenmeli”

Tatar, KKTC’de gençliğe büyük önem verildiğini dile getirerek, gençlerin milli davadan kopmaması için geçmişte yaşananları doğru bir şeklide öğrenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Birçok başarılı sporcumuz var ve uluslararası arenalarda bizi Türkiye üzerinden temsil ediyor. Çünkü biz sporcularımızı KKTC olarak yurt dışında yarıştıramıyoruz. Ama ne olursa olsun ben onlarla iftihar ediyorum” ifadesini kullandı.

Kendisi için esas rehberin Türkiye olduğunu da belirten Tatar, iki ülke arasındaki bağların asla kopmayacağını ve kopartılamayacağını söyledi.

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