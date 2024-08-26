Ersin Tatar’dan Güney Kıbrıs’a mesaj: Bizim kitabımızda yalvarmak yok!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın son günlerde mülk, turizm, üniversitelere yönelik engelleme girişimi yaptığını belirtti ve “Güya bizi yıldıracaklar, diz çöktürüp yalvarır pozisyonda masaya oturtacaklar. Bizim kitabımızda yalvarmak yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Müzakere masası kurulacaksa, egemenliğimizin kabul edilmesi son derece önemlidir” diyerek, egemenliğin pazarlık konusu dahi olmadığının altını çizdi.

NTV’ye konuk olan Tatar, bazı muhalif çevrelerin, “Oturun ve konuşun” dediğini, ancak kendilerinin bunları çok defa değerlendirdiğini işaret etti.

Kuzey Kıbrıs için direkt uçuş, direkt ticaret ve spordaki ambargoların devam ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bunları kaldırırsanız, o zaman bir süreç başlayabilir. Bunları kaldırmayı bırak, son günlerde Rum tarafı mülk, turizm, üniversitelerimize saldırılar başlatıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİM KİTABIMIZDA YALVARMAK YOK”

“Güya bizi yıldıracaklar, diz çöktürüp yalvarır pozisyonda masaya oturtacaklar” şeklinde konuşan Ersin Tatar, “Bizim kitabımızda yalvarmak yok. Benim temsil ettiğim siyasette yalvarmak yok!” vurgusu yaptı.

Türkiye’nin özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla KKTC’nin daha da önem kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye de artık Kıbrıs’ta iki devletliliği savunuyor” dedi.

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