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Ersin Tatar'dan program açıklaması

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Bazı noktalara bilerek girmek, yanıt vermek istemedim.
Ersin Tatar'dan program açıklaması

Dün gece düzenlen liderler tartışması ile ilgi Ersin Tatar açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Sevgili kardeşlerim,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi, şeffaf, temiz bir şekilde yönetilmesini, halkımızın layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkmasını, Kıbrıs konusunun egemenliğimize, özgürlüğümüze, güvenliğimize, Anavatan Türkiye ile bağlarımıza özen gösterilerek bir neticeye bağlanmasını isteyen bunun için çaba gösteren bir siyaset adamı olarak Başbakan Sayın Tufan Erhürman’la birlikte Diyalog TV’deki programa katıldım.

Her şeyden önce programı hazırlayan Reşat Akar ve DİYALOG TV’ye, program sırasında ve sonrasında bana destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Programda, ülkemizde yaşanan ciddi ekonomik sorunlar, Dome Otel ve KIB-TEK’teki yanlışlar üzerinde samimiyetle halk yararı için durdum.

Kıbrıs konusunda Anavatan Türkiye’nin de destek verdiği, artık alternatif çözümlerin de masaya gelmesi yönündeki politikamızı net bir şekilde ortaya koydum.

Programın seviyeli bir şekilde ilerlemesine özellikle dikkat ettim ve bazı noktalara bilerek girmek, yanıt vermek istemedim.

Halkımızın şunu bilmesini özellikle istirham ediyorum: Ersin Tatar popülizm, aldatmaca, güzel laflar, demagoji ile oy toplamak için siyasette değildir. Benim ideallerim vardır. Ve inşallah halkımızla birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız.

 

Ersin Tatar

UBP Genel Başkanı.

 

 

Programın ardından Sosyal medyadan yaptığımız oylama ve sonuçları için:

Tatar mı? Erhürman mı? İşte sonuç...

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