Ersin Tatar'dan TRT'ye "Bir Zamanlar Kıbrıs" teşekkürü

TRT'nin iddialı yapımlarından "Bir Zamanlar Kıbrıs", 1 Nisan'da izleyiciyle buluşuyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle bir dizi ile gerçeklerin ekrana taşınacak olmasını "fevkalade" diye niteledi.

TRT'nin iddialı yapımlarından "Bir Zamanlar Kıbrıs", 1 Nisan'da izleyiciyle buluşuyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle bir dizi ile gerçeklerin ekrana taşınacak olmasını "fevkalade" diye niteledi.

"Bir Zamanlar Kıbrıs"ın seyirciyle buluşmasına az kaldı.

Tanıtımları yayınlanan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs Türk halkının yanı sıra, Lefkoşa yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Ersin Tatar: Dizi bir hayli ülkede izlenecek

Kıbrıs Türk halkı, kendi hikayesinin anlatıldığı diziyi sabırsızlıkla bekliyor. Tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi.

"Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına yönelik acımasız saldırıları, soykırım, vahşet, zulüm her türlü meselenin olduğu o yıllarda Kıbrıs Türk halkı büyük bir direniş göstermişti. Ama tabii çok büyük katliamlar oldu, çok büyük acılar yaşandı. Bütün dünya bunları izledi ama seyirci kaldı.

O dönemi tamamıyla enine boyuna kapsayacak bir şekilde ve hem Kıbrıs’ımızın hem Türkiye’mizin hem de Türkiye’nin ilişkileri ile bir hayli ülkede izlenecek olan dizinin, dünya kamuoyu yaratması bakımından fevkalade yerinde bir karar olduğunu ifade etmek istiyorum."

"Türkiye'de oynayan diziler son derece başarılı"

Tatar, dizinin yapım sürecini de yakından takip etti. Türkiye'nin dizi bakımından dünyadaki ilk birkaç ülkeden biri olduğunu söyleyen Tatar, "Şu anda Türkiye'de oynayan diziler son derece başarılı" dedi.

TRT'ye teşekkür etti

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının uğradığı zulmü anlatan yapımın önemine vurgu yaptı, dizinin zamanlamasına da dikkat çekti.

"Bu dizinin hem zamanlaması hem ortaya koyduğu heyecan ve iradenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla TRT yönetimine ve bu dizinin çekiminde emeği geçenlere ta oyuncularından yönetmenine senaristine drama yönetmenine herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum."

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.