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Ersin Tatar'ın kitabı yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kaleme aldığı “Kapalı Maraş Açılımı” adlı kitap yayınlandı.
Ersin Tatar'ın kitabı yayınlandı

Kitapta Osmanlı döneminden itibaren Kapalı Maraş’ta çeşitli vakıfların yürüttüğü faaliyetler, İngiliz döneminde yaşananlar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasındaki müzakere dönemleri ile 8 Ekim 2020’deki ‘Kapalı Maraş Açılımı’ anlatılıyor.

Kitapta Maraş bölgesinin İkinci Barış Harekatı’nda alınması, müzakerelerde Maraş’ın ne şekilde gündeme geldiği, Maraş açılımının amaçları, ekonomik boyutu ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maraş konusunda yaptığı açıklamalar da aktarılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Basın Danışmanı Aydın Akkurt tarafından yayına hazırlanan ve editörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort’un yaptığı kitapta, Kapalı Maraş’la ilgili çok sayıda belge ve fotoğraf da ilk kez yayınlanıyor.

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