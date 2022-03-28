Ersin Tünay, TÜMFED Yönetim Kurulu’na seçildi

Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) Başkanı Ersin Tünay, Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) Yönetim Kurulu’na seçildi.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, Tünay’ın TÜMFED üyeliğine seçildiği Genel Kurul toplantısı önceki gün Ankara’da gerçekleştirildi.
Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) Başkanı Ersin Tünay, Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) Yönetim Kurulu’na seçildi.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, Tünay’ın TÜMFED üyeliğine seçildiği Genel Kurul toplantısı önceki gün Ankara’da gerçekleştirildi.
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