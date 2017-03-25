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Ersoy, 3. Kez Eupra Genel Sekreterliğine Seçildi

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Ersoy, 3. Kez Eupra Genel Sekreterliğine Seçildi
Uluslararası Barış Araştırma Derneği (IPRA) bünyesinde bölgesel olarak faaliyetlerini sürdüren Avrupa Barış Araştırma Derneği (EuPRA) Genel Sekreterliği’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Doç. Dr. Metin Ersoy 3. kez seçildi.

Uluslararası Barış Araştırma Derneği (IPRA) bünyesinde bölgesel olarak faaliyetlerini sürdüren Avrupa Barış Araştırma Derneği (EuPRA) Genel Sekreterliği’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Doç. Dr. Metin Ersoy 3. kez seçildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İtalya’da faaliyet gösteren Catania Üniversitesi’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Daniela Irrera EuPRA’nın yeni Başkanı seçilirken, Genel Sekreterlik için DAÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy görevlendirildi.

2017 – 2019 yılları arasında görev yapacak yeni yönetim kurulu’nda; Daniela Irrera (İtalya), Metin Ersoy (KKTC), Vidar Vambheim (Norveç), Unto Vesa (Finlandiya), Stephanie Thiel (Almanya), Hendrik Bullens (Almanya), Olga Vorkunova (Rusya), Enika Abazi (Fransa) görev yapacak.

EuPRA Genel Sekreterlik görevini 2013 yılından beridir devam ettiren Doç. Dr. Ersoy, yeni görevlendirme ile birlikte 3. kez EuPRA Genel Sekreteri olarak DAÜ’yü uluslararası akademik ortamda temsil edecek.

Almanya Barış ve Çatışma Çalışmaları Derneği ile Avrupa Barış Araştırma Derneği’nin Almanya’da ortaklaşa düzenleği konferansa DAÜ İletişim Fakültesi’ni temsilen katılıp bir de bildiri sunan Ersoy, barış gazeteciliği alanındaki çalışmalarını paylaştı.

EuPRA’nın Uluslararası Barış Araştırma Derneği’nin kardeş bir kuruluşu olduğunu belirten Doç. Dr. Ersoy, 1990’da kurulan söz konusu derneğin kar amacı gütmeyen yapısı ile her iki yılda bir barış araştırmaları alanında bilimsel konferans düzenlediğini kaydetti.

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