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Ersoy: AKSA ile Son İmzalanan Sözleşmeyle Zamlar Kaçınılmaz Oldu

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​​​​​​​Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, elektriğe yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersoy: AKSA ile Son İmzalanan Sözleşmeyle Zamlar Kaçınılmaz Oldu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, elektriğe yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elektriğe yapılan zammın yüzdeliğinin önemli olduğunu ancak ondan daha da önemlisinin zamların sürekliliği olduğunu vurgulayan Ersoy, AKSA ile imzalanan son sözleşmeyle beraber bu zamların birkaç aylık aralıklarla tekrarlanmasının kaçınılmaz bir hale geldiğini belirtti.

Ersoy, bugün karşı karşıya olduğumuz tablonun, 20 yıldır kamu-özel ortaklığı altında uygulanan ve hükümetten hükümete değişiklik göstermeden istikrarlı bir şekilde yürütülen enerji politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Enerji arz güvenliğini sağlayacağız iddiasıyla başlatılan 20 yıllık sürece dikkat çeken Ersoy, bu durumun elektrik kesintilerinin ve zamların sürekliliğini sağladığını ifade etti.

 

Özelleştirmenin Panzehiri Kamulaştırmadır

Kamu-özel ortaklığı adı altında sürdürülen özelleştirme politikaları sonlandırılıp, her boyutuyla kamucu politikalara geçilmediği sürece de sıkıntılarımızın bu şekliyle devam edeceğini anlatan Ersoy, her elektrik kesintisinde veya zamda kuru bir şikayetle yetinmek yerine bu kısır döngüden çıkış yolu olan kamuculuğu dillendirmek daha sağlıklı bir tepki türü olacaktır dedi. Ersoy açıklamasında, sorunun kaynağında özelleştirme politikalarının yattığını ve özelleştirmenin panzehrinin de kamulaştırma olduğunu aktardı.

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