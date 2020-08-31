Ersoy Birkan Anı Turnuvası Devam Ediyor…

GMBTK kortlarında gerçekleşen ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI 9-10-14 Yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor. Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynananmaçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - MİRA YÜKSEL5/4 – 4/0
MEYRA ESER - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/1
ÖYKÜ AZİZOĞLU - BEREN ŞEREN 0/4 – 2/4
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - ELVİN AKŞAHİN 5/3 – 4/0
9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
CAFER TOSUNOGLU - ÇAĞ REFİKOĞLU4/0 - 4/2
SARP SOLYALİ - BARAN BAŞARAN1/4 - 0/4
ASIM ARAS ASTAN - TİMUR SALİH BELİCAN 4/0 - 4/0
SARP SOLYALİ - TİMUR SALİH BELİCAN 2/4 - 2/4
TOPRAK ATA CANDAN - TUĞRA İRFANOĞLU 4/0 - 4/1
KIVANÇ ÖZTUĞ - DEVİN BEDEVİ4/2 - 4/1
TOPRAK ATA CANDAN - MAKAN ORAN4/1 - 4/2
10 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
EMİR ASAF YÜKSEL - ASIM ARAS ASTAN 4/2 –1/4 - 9/11
ÇINAR ELMALI - AREN TANTURAW.O.
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