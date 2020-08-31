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Ersoy Birkan Anı Turnuvası Devam Ediyor…

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GMBTK kortlarında gerçekleşenERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI 9-10-14 Yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor.
Ersoy Birkan Anı Turnuvası Devam Ediyor…

GMBTK kortlarında gerçekleşen ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI 9-10-14 Yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor. Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynananmaçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - MİRA YÜKSEL5/4 – 4/0

MEYRA ESER - MELİSA İLKBAHAR   4/0 – 4/1

ÖYKÜ AZİZOĞLU - BEREN ŞEREN  0/4 – 2/4

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - ELVİN AKŞAHİN   5/3 – 4/0

 

9 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

CAFER TOSUNOGLU - ÇAĞ REFİKOĞLU4/0 - 4/2

SARP SOLYALİ - BARAN BAŞARAN1/4 - 0/4

ASIM ARAS ASTAN - TİMUR SALİH BELİCAN 4/0 - 4/0

SARP SOLYALİ - TİMUR SALİH BELİCAN         2/4 - 2/4

TOPRAK ATA CANDAN - TUĞRA İRFANOĞLU           4/0 - 4/1

KIVANÇ ÖZTUĞ - DEVİN BEDEVİ4/2 - 4/1

TOPRAK ATA CANDAN - MAKAN ORAN4/1 - 4/2

 

10 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

EMİR ASAF YÜKSEL - ASIM ARAS ASTAN       4/2 –1/4 -  9/11

ÇINAR ELMALI - AREN TANTURAW.O.

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