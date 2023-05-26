  • BIST 4.479,21
  • Altın 1255.976
  • Dolar 19.9843
  • Euro 21.4294
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Ersoy: Güne Ultra Zenginler Dünden Daha Zengin, Halk İse Daha Yoksul Uyandı!

» »
Ersoy: Güne Ultra Zenginler Dünden Daha Zengin, Halk İse Daha Yoksul Uyandı!
Ersoy: Güne Ultra Zenginler Dünden Daha Zengin, Halk İse Daha Yoksul Uyandı!

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi ve Milletvekili Adayı Umut Ersoy açıklama yaparak hükümetin iç borçlanmaya gitmesini eleştirdi.

 

Bakanlar Kurulu’nun devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nı 1 milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için yetkili kıldığını belirten Ersoy, ultra zenginlerin bugün dünden daha zengin, emekçi halkın ise daha yoksul olarak uyandığını ifade etti.

 

Maliye Bakanlığı, Halkın Parasıyla Ultrazenginlere Faiz Ödeyecek

 

Rejim partilerinin sermaye temsilcileri olduklarını vurgulayan Ersoy, 25 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, hükümetin kaynak yaratmak amacıyla bir kez daha iç borçlanma yolunu seçtiğini belirtti. Ersoy, “İç borçlanma demek; ultrazenginlerden, banka sahiplerinden, büyük para sahiplerinden ve servet sahiplerinden faizi karşılığında borç almak demektir. Yani, Maliye Bakanlığı, halkın parasıyla ultrazenginlere faiz ödeyecek. Bu durum ilk de değil, daha önce de kaynak yaratmak için defalarca iç borçlanma yoluna gidildi. Sanki yaşadığımız düzende bankalar kârlarına kâr katmıyormuş gibi, sanki emekçi halk her geçen gün yoksullaşırken, ultra zenginler servetlerine servet katmıyormuş gibi, bir avuç imtiyazlı azınlığı daha da semirtebilmek için faiz karşılığı borçlanmaya gidiliyor. Kendi yağında kavrulmaya çalışan küçük işletmelerin, özel sektör çalışanlarının, esnafın, sosyal yardımla geçinebilenlerin hali ortada. Hükümet her sıkıştığında elini kamu çalışanlarının cebine atıyor. Sermayeye teşvikler, hibeler, muhafiyetler, vergi ve sigorta afları gırla devam ediyor. Halkın büyük bir çoğunluğu içinden geçtiğimiz ekonomik krizin bedelini öderken, bu krizde daha da büyüyen ultra zenginlerin kılına bile dokunulmuyor” ifadelerini kullandı.

 

Ultrazengin Azınlığın Elinde Milyarlarca Liralık Kaynak Var

 

Toplumun çok büyük bir çoğunluğunun artık nasıl geçinirim, nasıl hayatta kalırım sorusundan başka bir şey düşünemeyecek halde olduğunu söyleyen Ersoy, toplumdaki çok ama çok küçük bir azınlığın ise bırakın bedel ödemeyi, servetlerine servet katmayı sürdürdüğünü belirtti. Toplumun büyük çoğunluğunun artık temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile sürekli hesap kitap yaptığını ifade eden Ersoy, lüks içinde yaşayan çok küçük bir grup ultrazengin azınlığın elinde ise, şu an kullanmaya ihtiyaç bile duymadığı ve rahatlıkla topluma verebileceği milyarlarca liralık kaynak olduğuna vurgu yaptı.

 

Ersoy, “Zaten iç borçlanma örneğinde görülebileceği gibi, milyarlarca liralık kaynağı da pat diye çıkarıp verebiliyorlar. Ama borç olarak! Ultrazenginlerden servet vergisi alınarak kaynak yaratma seçeneği ortada dururken, hükümet, hiç yüzü kızarmadan, ultrazenginlere bir de üstüne faiz ödemesi yapacak!” dedi.

 

Umut Emekçilerde!

 

Ersoy, ana muhalefet partisi CTP’nin de servet vergisine karşı çıkıp, tıpkı hükümet gibi iç borçlanma yöntemini savunmaktan hiç çekinmediğini söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun tam da bu yüzden seçimlerde taraf olduğunu ifade eden Ersoy, “Ultrazenginlerin sözcülüğünü yapan bir hükümet ile ultrazenginlerin sözcülüğünü yapan bir muhalefetin karşısında emek temelli, halkın hakları ve ekonomik kurtuluşu temelli bir mücadele için, emekten yana bir çözümü yüzlerine yüzlerine haykırabilmek için!” diyerek emekçinin partisinde olmanın önemine dikkat çekti.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürücülerin Dikkatine!26 Mayıs 2023 Cuma 12:27
  • Maviş'ten Eğitim Bakanı'na Öğretmen Tepkisi!26 Mayıs 2023 Cuma 12:22
  • Demirhan'da Süpermarket Hırsızlığı26 Mayıs 2023 Cuma 12:16
  • Maviş: Başarılı olup seçilmenizi ve Meclis’te söz sahibi olarak bizim söylemlerimizi orada daha da yükseltmenizi diliyoruz26 Mayıs 2023 Cuma 12:10
  • Hayvan Hırsızlığı ve Sahtekarlıkla Kredi Temini26 Mayıs 2023 Cuma 12:09
  • Ülke Geneli Trafik Denetimi26 Mayıs 2023 Cuma 12:05
  • Yayla Köyünde Hırsızlık26 Mayıs 2023 Cuma 11:58
  • İki Farklı Bölgede Yangın26 Mayıs 2023 Cuma 11:53
  • Sibel Tatar, Yeşilyurt’ta ahşap ve seramik sergisinin açılışını yaptı26 Mayıs 2023 Cuma 10:59
  • 2 Günde 3 Kaza!26 Mayıs 2023 Cuma 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti