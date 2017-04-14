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Ersoy İnce'den haber var

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Ersoy İnce'den haber var
10 Ekim'de beyin kanaması geçiren ve 16 Mart'ta gastrik parezi nedeniyle İstanbul'a sevk edilmişti...

Ersoy İnce, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin sona ermesi üzerine bu akşam adaya dönüyor.

10 Ekim'de beyin kanaması geçiren ve 16 Mart'ta gastrik parezi nedeniyle İstanbul'a sevk edilen UBP eski milletvekili ve Mağusa'lı işadamı Ersoy İnce, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin sona ermesi üzerine bu akşam adaya dönüyor. Genel sağlık durumunun daha iyi olduğu ve tedavisine evde devam edileceği edinilen bilgiler arasında. 

 

 
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