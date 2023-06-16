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Ersoy: Somut siyasete mühür vurun

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, 25 Haziran'da yapılacak olan ara seçimlerle ilgili halka ‘eğer rejim siyasetine mesaj iletmek istiyorsanız, somut bir siyasete mühür vurarak verin’ çağrısında bulundu.
Ersoy: Somut siyasete mühür vurun

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimlerle ilgili halka ‘eğer rejim siyasetine mesaj iletmek istiyorsanız, somut bir siyasete mühür vurarak verin’ çağrısında bulundu.

Türkiye’de muhalefet yanlış strateji yürüttü
Ersoy, Türkiye’deki seçim sürecinde muhalefetin yanlış bir strateji yürüttüğünü söyledi. Yirmi yıllık hegemonyayı sadece sandık yoluyla devirmenin mümkün olmadığını gördük dedi. Sürecin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Ersoy, süreci sandığa hapsetmenin doğru olmadığını ve ekonomik krizin yanlış değerlendirildiğine değindi. Ersoy, Türkiye’de uygulanan düşük faiz politikasının amacının emeğin fiyatını düşürmek, ihracatta daha rekabetçi duruma gelmek olduğunu anlattı. Türkiye’deki muhalefetin bu çelişkileri gösteremediğini ekledi.

Ersoy, Türkiye’de muhalefetin birleşip tek aday çıkarması üzerine, ‘Partilerin kendi siyasal değerlerinden ödün vermemesi gerekiyor’ dedi. Birlik anlayışını sorgulamamız gerektiğine dikkat çeken Ersoy, örgütlenmenin önemine değinerek, insanların kendilerini özne olarak hissedebilecekleri ve hak mücadelesi verebilecek bir noktaya getirmenin önemini vurguladı.

Somut siyaseti konuşmamız gerekiyor
Solda birlik çağrılarının fikren tartışmamız gerektiğini söyleyen Ersoy, çağrıların sadece seçim döneminde ortaya çıktığını ve altının doldurulmadığına değindi. Amacın gücü bir araya getirmek olmadığını, koltuk kapmak olduğunu söyleyen Ersoy, diğer partilerle konuşmaya açık olduklarını, ortak noktaların ve farklılıkların belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Ersoy, ‘Bağımsızlık Yolu olarak, özel sektörde sendikalaşmayı, kamuda taşeronun yasaklanmasını, çağdaş vatandaşlık yasasını ve nüfusa kota getirilmesini savunuyoruz.’ dedi.

Ersoy, ortaya somut hedef koymadan kitleleri bir araya getirilemeyeceğini belirterek insanları bir araya getirmek istiyorsak, ortak sorunları olan insanları ortak çıkarları için ortak çözümlerde buluşturmalıyız dedi.

 

Alternatifler sunulmuyor
Ersoy, geldiğimiz noktanın ‘oy atmak ve gerisine karışmamak’ üzerine kurulu olduğunu belirtti. Gündem yaratacak alternatiflerin sunulması gerektiğini vurgulayarak, Bağımsızlık Yolu olarak deprem sonrası Servet Vergisi uygulamasını sunduklarını belirten Ersoy, ana akım siyasette konuşulmadığını, ana akım siyasetin çözüm odaklı olmadığını dile getirdi.

Ersoy, kumarhanelerin elektrik tarifelendirilmesinin konutlara göre daha düşük olmasını, sosyal sigortalara sigorta ücretlerinin yatırılmamasını örnek göstererek bunları konuşmamız gerektiğine değindi. Mecliste reaksiyon siyaseti yapıldığını ekleyen Ersoy, ‘biz kendi gündemimizi yaratmak zorundayız, yaratmadığımız sürece onların yarattığı gündemlere mahkum kalırız’ dedi.

 

Kıbrıs sorununun çözümü için sınıf mücadelesinin yükseltilmesi gerek
Kıbrıs sorununun çözümü için sınıf mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, günlük hayatta emekçileri özne kılacak siyaseti yaptığınız sürece Kıbrıs sorununa müdahale edecek güce erişebilirsiniz dedi.

Mecliste sorunu dile getirince sorunun çözülmeyeceğini, çözebilecek güce eriştiğiniz zaman çözüleceğini söyleyen Ersoy, güçlerini emekten ve emekçilerden almak istediklerini ekledi. İşçinin kendi iş yerindeki hakkını savunmasıyla, Kıbrıs sorununa müdahale etmesinin bağlantılı olduğunu vurguladı. Ersoy, çözümün kapalı perdeler ardında konuşulduğuna değinerek, kaderimizi etkileyecek şeylerle ilgili neden bilgi sahibi olamıyoruz ifadesini kullandı.

 

Bağımsızlık Yolu sokaktaki pratiğiyle meclisteki pratiği arasında sınanmak istiyor
Ersoy, rejim siyasetinin güvensizlik üzerinde kurulu olduğunu belirtirken rejim siyasetine küsmeliyiz, kendi siyasetimizi yapmalıyız dedi. Bağımsızlık Yolu’nun sokaktaki pratiğiyle, meclisteki pratiği arasında sınanmak istediğini ekledi. Banka faizlerini, emeğin değerini, çalışma ortamındaki iş güvenliğini siyasetin belirlediğine dikkat çeken Ersoy, emekçiler sınıfsal çıkarları üzerinden siyaset yapsın dedi. Emekçilerin birliğini savunduğunu belirtti.

 

“Vur yıldıza mührü bitsin bu sömürü”
Ersoy, halka ‘eğer rejim siyasetine mesaj iletmek istiyorsanız, somut bir siyasete mühür vurarak verin’ çağrısında bulundu. Servet vergisinden, özel sektörde sendikalaşmaya kadar net taleplerin sadece Bağımsızlık Yolu’nun savunduğuna değinen Ersoy, biz fikirlerimiz için oy istiyoruz, umut emekçilerde, çözüm sınıf mücadelesinde ifadesini kullandı. Seçimler gelir geçer mücadele bakidir dedi

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