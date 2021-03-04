Ersoy:55 tilkinin kürkünden üretilen palto aldı

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen Diva lakaplı Bülent Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı. 2. Sayfa’nın Instagram hesabında yer alan habere göre, Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği ‘rönar arjante’ cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi. Usta sanatçının yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı. Özel tasarım olan paltonun fiyatı ise tamı tamına 450 bin TL.