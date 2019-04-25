Ersun Yanal: Hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takımının durumuna ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Yanal, son günlerde konuşulan istifa iddialarına ilişkin ise "Ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım. Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır" dedi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçına ilişkin "Evet önemli bir maç. Tıpkı Fenerbahçe formasıyla çıkılan tüm maçlar gibi. İstekli, dirençli ve sonuç odaklı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyoruz. Herkes bilsin ki Fenerbahçe her maçta olduğu gibi bu maça mevcut en iyi, en hazır ve en ideal kadrosuyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bugün eleştirilen bazı tasarruflarımız..."

Yanal, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansına ve genç oyuncuların oynatılmamasına yönelik gelen eleştirilere dair "Evet oynadığımız futboldan ve bulunduğumuz yerden ben de çok mutlu değilim. Taraftar sonuna kadar haklı. Ancak sonuçlar seçimlerle, seçimlerse seçeneklerle ilgilidir. Kısacası mevcut kadro yapılanmamızın çok dirençli, üst düzey bir iki maç dışında etkili sonuçlar alamadığı bir gerçektir. Bundan sonraki amacımız kiralık, sözleşmesi biten kısacası Fenerbahçe aidiyetleri süre açısından belirli olmayan bir kadro yapılanmasıyla bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır. Mevcut kadronun Fenerbahçe'ye sağlayacağı katkı, ortaya koyacağı mücadele ve alacağı sonuçlar ancak önümüzdeki sezon için referans olacaktır. Bugün eleştirilen bazı tasarruflarımız ve bazı oyuncuları daha fazla görmek adına sunduğumuz fırsatlar aslında hep önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına yöneliktir" açıklamasında bulundu.

"Hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır"

Ersun Yanal, bu hafta içinde Ali Koç'la olan görüşmesine dair ise, "Fenerbahçe Başkanı bu konuda bir açıklama yaptıktan sonra bu sorunun hala tartışılıyor olmasını yerinde bulmuyorum. Sayın Ali Koç, çok büyük bir Fenerbahçelidir ve büyük sorunlarla mücadele ediyor. Bu sorunların tamamen futbol takımına ve sportif başarıya bağlanmasını doğru bulmuyorum. Zira kendisi Fenerbahçe'nin 3- 4 maçını değil, geleceğini kurguluyor. Biz de bu konularla ilgili konuştuk, dertleştik. İstifayla ilgili sorunuza gelince ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım. Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır"dedi.