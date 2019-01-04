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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması: Affetmek en büyük intikamdır

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Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması: Affetmek en büyük intikamdır
Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması: Affetmek en büyük intikamdır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, camiadan özür dileyerek takıma geri dönen kaleci Volkan Demirel'le ilgili, "Volkan, Fenerbahçe tarihinde önemli figürlerden biridir. Geçmiş geçmişte kalmıştır, affetmek en büyük intikamdır. Volkan, Fenerbahçe için 18 yılını vermiş. Ufacık bir göz kırpmayla bunu silemezsiniz. Tartışmanın anlamı yok" dedi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp olmadığını söyleyen Yanal, "Fenerbahçe'de olmak ayrı bir güçtür. Zaten 1-0 önde başlarsınız. Sizi bu konuma itecektir. Bu güçle siz öndeyseniz, bu özgüvenle yeteneklerinizi birleştirdiğinizde takımın neler yapacağını göreceksiniz. Bambaşka bir takım göreceksiniz" diye konuştu.

 

Yanal, "Skor başka bir şey, tavır başka bir şey. Fenerbahçe'nin tavrı her zaman kazanmak üzeredir. Fenerbahçe'nin değerlerine sahip oyuncularla bütünleşmek temennimiz. Bütün oyuncularımıza baktığımızda şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu oyuncuların hepsi çocukken oyun olarak yaptıkları şeyi iş olarak yapıyorlar. Bu çok güzel bir şey" dedi.

Ligin ikinci yarısında bambaşka bir mücadele sergiliyeceklerini söyleyen Yanal, "Fenerbahçe'nin yarış dışında kalması söz konusu değil. Belki sıralama konusunda tartışmalar yaşanabilir. 2. yarının puan tablosunda üstlerde olacağız. Biz elbette ki her maçı kazanmak için oynarız" ifadesini kullandı.

 

Kadro dışı kalan ve affedilen futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yanal, sözlerine şöyle devam etti:

'DUYGUSALLIĞIN BAŞKA TARAFLARA ÇEKİLMESİ KOMİK'

"Bu futbolcular Fenerbahçe'nin oyuncusu ve bu tasarrufu doğru kullanmamız gerekiyor. Hata yaptıysak hata yaptık deriz ama Fenerbahçe için de her şeyi yapıyoruz. Fenerbahçe için herkes fedakarlığa katlanmak zorunda.

 

Volkan Demirel, Fenerbahçe tarihinde önemli figürlerden biridir. Can Bartu, Lefter… Bu isimlerle gurur duyarsınız. Volkan da yaşarken böyle olmuştur. Efsane isimlerin içerisinde sayılacaktır, önemli bir değerdir. Geçmiş geçmişte kalmıştır, affetmek en büyük intikamdır.

Volkan'la çok uzun konuşuyoruz. İlk sahaya çıktığı zaman sahayı özlemişliği var. Aile içinde olacak şeyler. Duygusallığın başka taraflara çekilmesini komik buluyorum. Asla kimse bunu zorla yapamaz. Volkan Fenerbahçe için 18 yılını vermiş. Fenerbahçe ona değer vermiş. Ufacık bir göz kırpmayla bunu silemezsiniz. Tartışmanın bir anlamı yok."

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