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Ertan Bittacı yaşamını yitirdi

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Bittacı Fırın'ın sahibi Ertan Bittacı hayatını kaybetti.
Ertan Bittacı yaşamını yitirdi

Girne'nin sevilen sayılan isimlerinden Bittacı Fırın'ın sahibi Ertan Bittacı hayatını kaybetti.  Bittacı'nın zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

Detay Kıbrıs ailesi olarak Bittacı ailesine başsağlığı dileriz

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