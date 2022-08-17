Ertan Bulut yeniden Larnaka Gençler Birliği’nde

Uzun yıllar İskele ekibinin formasını terleten, dönem dönem takımdan ayrıldıktan sonra yeniden kırmızı siyahlı takıma transfer olan Ertan Bulut, son olarak BTM 2. Lig ekiplerinde SFC Boğaziçi’nde görev yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon Çetinkaya’nın yeniden Süper Lig’e dönmesinde önemli pay sahibi isimler arasında yer alan Bulut, son olarak 2019-20 sezonunda Gençler Birliği’nde mücadele etmişti.
Larnaka Gençler Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hoşgeldin Ertan Bulut… Yılların tecrübesi yeniden AKSA 1. ligde mücadele eden kulübümüzde…” ifadelerini kullandı.
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