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Ertan Ersan son yolculuğuna uğurlandı

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Ertan Ersan son yolculuğuna uğurlandı
Dün hayatını kaybeden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan bugün uğurlandı.

Yakalandığı hastalık sonucu dün hayatını kaybeden Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği eski Başkanı Ertan Ersan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ersan’ın cenazesi, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisinde kılınan öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.

Törene 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denkaş, bazı bakanlar, sivil ve askeri yetkililer, kurum kuruluş, dernek temsilcileri, Ersan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Ersan’ın oğlu Okan Ersan burada yaptığı konuşmada, Ersan’ın vatanını, evlatlarını, ailesini koruyan gözeten, insanları seven, yardımsever,  aile dostları ve sevenleri tarafından saygı duyulan biri olduğunu söyledi.

Ertan Ersan, son iki buçuk aydır kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Ersan, kurucusu olduğu Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği’nde 22 yıl süreyle başkanlık yapmıştı.

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