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Erteleme Maçları Oynandı..!

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Erteleme Maçları Oynandı..!
Erteleme Maçları Oynandı..!

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi erteleme karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 5. hafta olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Lefkoşa Şehir Kulübü-Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşmasını ev sahibi takım Lefkoşa Şehir Kulübü 8-1 rahat skorla kazandı.

Yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ligin 2. haftası ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi-Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını deplasmanda 9-0’lık farklı sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı bildi.

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 8 – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ: 1

3 TEK ERKEKLER 0

2 ÇİFT ERKEKLER 0

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT KADINLAR 0

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 0 – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 9

0 TEK ERKEKLER 3

0 ÇİFT ERKEKLER 2

0 TEK KADINLAR 2

0 ÇİFT KADINLAR 1

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

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