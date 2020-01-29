Erteleme Maçları Oynandı..!

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi erteleme karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.
KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 5. hafta olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Lefkoşa Şehir Kulübü-Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşmasını ev sahibi takım Lefkoşa Şehir Kulübü 8-1 rahat skorla kazandı.
Yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ligin 2. haftası ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi-Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını deplasmanda 9-0’lık farklı sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı bildi.
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 8 – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ: 1
3 TEK ERKEKLER 0
2 ÇİFT ERKEKLER 0
1 TEK KADINLAR 1
1 ÇİFT KADINLAR 0
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ: 0 – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ: 9
0 TEK ERKEKLER 3
0 ÇİFT ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
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