Ertem Şener’e İmamoğlu sürprizi

Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programı sunucusu Ertem Şener ‘in, sosyal medya hesabından yazdığı bir gönderiye, dikkat çeken yorumlar geldi.

Ertem Şener, kişisel Twitter hesabından, “Sizce kim şampiyon olacak? #derinfutboldiyenler” diye yazdı. Şener’in paylaşımına yüzlerce yorum yapılırken, yorumların hepsinde, 31 Mart seçimlerinin kazananı Ekrem İmamoğlu’nun ismi yazıldı.

Yorum yapan kullanıcıların bir kısmı İmamoğlu’nun Twitter hesabını da etiketleyerek yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, Şener’e böylece İmamoğlu şoku yaşatmış oldu.

İşte o paylaşım ve yorumların bir kısmı: