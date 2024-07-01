  • BIST 10371.59
  • Altın 2447.636
  • Dolar 32.7387
  • Euro 35.2059
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Erten Gazi Fenerbahçe Beko’da

» »
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen guard Erten Gazi (1997, 1.91) ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Erten Gazi Fenerbahçe Beko’da

Erten Gazi kimdir?

15 Haziran 1997 tarihinde Lefkoşa’da dünyaya gelen 1.91 boyundaki oyuncumuz, her iki guard pozisyonunda forma giyebiliyor.

Erten Gazi basketbola 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Güzelyurt Basketbol İhtisas Kulübü’nde başladı. Başarılı oyuncu, 2012-13 sezonunda Anadolu Efes altyapısına katıldı ve 2013-14 sezonundan itibaren iki sezon Pertevniyal forması giydi.

2015-16 sezonunda NCAA’de DePaul Üniversitesi’ne katılan Erten Gazi, iki yıl boyunca bu organizasyonda forma giydikten sonra 2017-18’de Fordham Üniversitesi’ne geçti.

2020 yılında mezun olan Erten Gazi, NCAA kariyerinde 2015-16 sezonunda Big East Konferansı All-Academic Team’e seçilirken, 2019-20 sezonunda George Mason Üniversitesi’ne karşı kaydettiği 22 sayı ve altı ribaunt, kendisinin NCAA kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti.

Başarılı sporcu, 2020 yazından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu. Erten, kariyerinde lacivert-beyazlılar ile 44 EuroLeague karşılaşmasında süre buldu.

Erten Gazi, 2023-24 sezonunda Anadolu Efes ile 16 maçta forma giyerken 8.31 sayı, 1.63 ribaund, 0.81 asist ortalamaları üretti.

Erten Gazi, milli takımımızı hem alt yaş gruplarında hem de A Takım seviyesinde birçok kez temsil etti.

Erten Gazi, özellikle savunmadaki sertliği ve takımına kattığı enerjiyle tanınan bir isim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Satranç Anı Turnuvası Yapıldı10 Haziran 2024 Pazartesi 20:21
  • Buse finalde08 Haziran 2024 Cumartesi 08:45
  • Senyör Turnuvasında Zevkli Karşılaşmalar…15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:28
  • Mete Gazoz Avrupa şampiyonu12 Mayıs 2024 Pazar 18:44
  • BI CARE INSURANCE Tenis Liginde Final Heyecanı25 Nisan 2024 Perşembe 10:34
  • Formula 1'de heyecanın adresi Çin19 Nisan 2024 Cuma 12:17
  • Güreşte 2023 yılı ödülleri veriliyor14 Nisan 2024 Pazar 18:12
  • Dörter Mağusa Maratonu’nda Şampiyon Melekler için tek yürek olduk07 Nisan 2024 Pazar 21:30
  • Hentbolda UKÜ Kadınlar, Federasyon Kupası'nı Miracle Esentepe'yi 26-24 yenerek kazandı02 Nisan 2024 Salı 15:32
  • Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda yarın Duatlon Yarışı gerçekleştirilecek30 Mart 2024 Cumartesi 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti