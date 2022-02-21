  • BIST 2.038,06
  • Altın 836.848
  • Dolar 13.6696
  • Euro 15.4769
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Erten kupayı kaldırdı

» »
Erten kupayı kaldırdı
Erten kupayı kaldırdı

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62.

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından TOFAŞ Spor Salonu'nda kupa seremonisi düzenlendi. Törende, şampiyonluk kupası ve madalyaları Anadolu Efes'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Mustafa Sarımermer verdi.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk San ve Resul Kerse takdim etti. İkincilik şiltini ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden ve Bursa İl Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu sundu.

Final maçının en değerli oyuncusu Anadolu Efesli Pleiss seçildi. Pleiss'e ödülünü, TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı!14 Şubat 2022 Pazartesi 13:03
  • Euroleague'de haftanın MVP'si Nico Laprovittola12 Şubat 2022 Cumartesi 19:46
  • U14 Karması Karaman Yolcusu!05 Şubat 2022 Cumartesi 20:00
  • Anadolu Efes Her Sayıyı Doğa İçin Atacak31 Ocak 2022 Pazartesi 21:15
  • THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'si Nikola Milutinov29 Ocak 2022 Cumartesi 18:00
  • Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko Maçı Ertelendi24 Ocak 2022 Pazartesi 23:00
  • NBA'de Phoenix Suns galibiyet serisini 6 maça taşıdı23 Ocak 2022 Pazar 11:23
  • NBA'de Warriors, Rockets'ı Curry'nin Son Saniye Basketiyle Yendi22 Ocak 2022 Cumartesi 17:19
  • Ömer Faruk Yurtseven, NBA Rekoruna Ortak Oldu09 Ocak 2022 Pazar 18:29
  • Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 Pozitif Vaka01 Ocak 2022 Cumartesi 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti