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Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapının içeriğinde ne var, kullanmak zararlı mı?

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Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapının içeriğinde ne var, kullanmak zararlı mı?
Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapının içeriğinde ne var, kullanmak zararlı mı?

 

Acil doğum kontrol için olarak kullanılan yöntemlerden biri olan ertesi gün hapı birçok çift tarafından araştırılıyor. Peki ertesi gün hapı nedir, içeriğinde ne var? Ertesi gün hapının yan etkileri neler, kullanmak zararlı mı? Ertesi gün haplarının maliyeti ne kadar? Merak edilen tüm yanıtlar haberimizde...

 

Ertesi gün hapı, korunmasız ve gebelik riski bulunan birlikteliklerden sonra alındığında hamileliğin oluşmasını engelleyebilen türde bir haptır.

İÇERİĞİNDE NE VAR?

Farklı farklı markaları da mevcut olan ertesi gün hapları, reçetesiz şekilde satılabiliyorlar. Bazı ilaçların içeriğinde bulunan yüksek dozdaki levonorgestrel, aslında doğum kontrol haplarında bulunan progestin hormonunun aynısı ve korumasız birliktelikten 72 saat sonraya kadar kullanılabiliyor. Korumasız cinsel birleşmeden 120 saat sonraya kadar kullanılabilen bir ulirpistal asetat içeren başka bir ilaç da mevcut. Bu iki ilacın da temel amacı yumurtlamayı ertelemek veya döllenmekte olan bir sperm hücresinin rahme yerleşmesini engellemek. Her ne kadar bu yazıda bu ilaçlarla ilgilenecek de olsak, spiral kullanımının da acil bir korunma yöntemi olarak kullanılabileceğinden bahsetmek gerekebilir. Spiral de korumasız seksten sonra 5 gün içerisinde takıldığında gebeliği engelleyebilir ve 10 yıla kadar size koruma sağlayabilir.
Gebelik önleme hapları, halihazırda mevcut olan bir gebeliği sonlandırmaya yaramazlar. Düşük hapıyla aynı şey değildir. Ertesi gün hapı bir acil durum ilacı olduğu için, bu ilacı sık kullanmanın bir zararı olup olmadığını merak ediyor olmanız normal.

 

 

ERTESİ GÜN HAPI KULLANMAK ZARARLI MI?

Piyasada satışta bulunan farklı markalardaki ertesi gün haplarının içerikleri de farklı olduğundan dolayı, etkileri farklı şekillerde olabiliyor. Bu nedenle herhangi bir ilacı kullanmadan önce prospektüsü iyice okumanız ya da jinekoloğunuza danışmanız en iyisidir. Uzmanlara göre ertesi gün haplarının düzenli veya sık aralıklarla kullanılmasının neden olabileceği zararlarla ilgili hala yeterince araştırma yapılmış değil, bu nedenle ertesi gün hapı kullanmaya karar verdiğinizde, aynı adet döngüsü içinde bir kereden fazla bu ilaçlardan kullanmanız önerilmiyor. Ayrıca bazı ertesi gün haplarının hamileliği engelleme etkisi, doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanıldığında azalabiliyor. Kullandığınız ilacın prospektüsünde doğum kontrol hapınıza ara verip vermemeniz gerektiği ile ilgili bilgi verildiğini de kontrol etmeniz iyi bir fikir olabilir.

 

YAN ETKİLERİ NELER?

Kullanan kadınların arasında yaklaşık %16 kadarı kusma, mide bulantısı ve düzensiz kanama gibi yan etkiler rapor ediyorlar. Ancak, bu ilaçların yarattığı en temel rahatsızlık adet düzensizliği. Ertesi gün hapı alımının yoğunluğuna bağlı olarak, adet düzeniniz günlerce hatta aylarca şaşabilir. Kondom dışında bir korunma yöntemi de kullanmıyorsanız, mahvolmuş bir adet düzeni, gebelikten korunma açısından kişilere çok da yardımcı olmaz. Neticede bozuk bir adet düzeni içerisinde, ne zaman yumurtladığınızı bilemezsiniz.

DOĞURGANLIĞA ETKİSİ NASIL?

Bilindiği kadarıyla ertesi gün haplarının doğurganlığa karşı herhangi bir engelleyici etkileri yok. Yani, birden fazla alım gerçekleştiğinde de paniklemenin bir manası yok, çünkü sonradan çocuk istediğinizde oluşması muhtemel bir problem yok gibi görünüyor, en azından ilaçla alakalı olarak 

 

 

ERTESİ GÜN HAPLARI MALİYETLİ Mİ?

Bu haplar, acil korunma yöntemleri uzun vadede fazla maliyetli olabiliyorlar. Özellikle ilaçların tek bir tanesinin 50 lirayı aşan fiyatları olduğu düşünülürse… Ortada daha ucuz ve daha güvenli yöntemler varken, bu şekilde bir korunma yöntemi belirlemek uzun vadede ciddi anlamda maliyetli hale geliyor.

Daha az yan etkili, daha hesaplı ve gebeliği engelleme konusunda daha başarılı yöntemler olduğu düşünülürse, ertesi gün hapı listenin sonlarına bile düşebilir. 

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