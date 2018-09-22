Ertop: "Cypruvex, ürünlerin fiyatını açıklayarak fırsatçılığa izin vermemeli"

Geçtiğimiz yıl tonu 400-450 Türk Lirasına (TL) alınan Greyfurt'un tonunun bu yıl cüzi bir artışla, düşük kaliteli ürünün de geçen yılki fiyattan alınmak istendiği yönünde duyumlar aldıklarını belirten Ertop, sadece geçtiğimiz yıl bu zamanlardaki dolar kuru ile bugünkü dolar kuru hesaplandığında kurda %51 artış olduğunu, ayrıca elektrik, gübre ve suya yapılan artışlar da dikkate alındığında bu oranın çok daha yukarılara çıktığını kaydetti ve yapılması düşünülen artışın yetersiz olduğunu vurguladı.

Cyruvex'in yeni fiyatları dövizdeki artış ve yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak belirlemesi gerektiğini belirten Ertop, bunun yapılmaması halinde hem üreticilerin mağdur olacağını hem de düşük fiyatı fırsat bilen bazı tüccarların tüm ürünleri gerçek fiyatının çok altında almasına olanak sağlanılacağını ifade etti.

Ertop, Cypruvex'in gerekli adımı atması halinde tüccarın ürünü gerçek fiyatından almaya mecbur kalacağını, narenciye üreticilerinin de ona göre hareket edeceklerini belirtti.