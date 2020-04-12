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Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: Ben karantina odasına asla 9 erkekle girmezdim

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Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: Ben karantina odasına asla 9 erkekle girmezdim
Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: Ben karantina odasına asla 9 erkekle girmezdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, “Korona karantinasına kimlerle girmek isterdim” listesini yorumladı. Kendisinin de listede olduğunu belirten Özkök, "Ben karantina odasına asla 9 erkekle girmezdim" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ahmet Hakan geçen gün çok hoşuma giden bir şey yaptı. 'Korona karantinasına kimlerle girmek isterdim' diye bir liste hazırladı. Saydıklarından biri de benim. Gerekçe olarak da şunu yazmış: '65 yaş üstü kategorisinin hislerini öğrenmek için...' Baktım odaya girmek istediği 12 kişinin 9’u erkek sadece üçü kadın.Bana uymaz. İş güç yok ya. Ben de oturup kimlerle karantina odasına girebileceğimi düşündüm." ifadesini kullandı. 

Özkök'ün köşesindeki liste şöyle: 

SCARLETT JOHANSSON: “Yan odaya geçip, ‘Her’ filmindeki gibi sadece sesinle konuşmak için...”

LADY GAGA: “Sadece bana capella olarak söyleyeceği harika caz parçalarını dinlemek için.”

HÜLYA AVŞAR: “Yazmayı planladığım ‘Kırk7 Plus’ kitabı için 50 yaş kadınının duygularını bana en samimi anlatacak kadın olduğu için.”

NURAY MERT: “Sadece onun okuduğu ve sıkıcı dediği tarih kitaplarındaki çok ilginç bölümleri bana anlatması için.”

NİLÜFER GÖLE: “Modern mahremin bugünkü durumunu ama asıl fashion’ın (moda ve tasarım) koronavirüs sonrası nereye gideceğini konuşmak için.”

PENELOPE CRUZ: “Bütün kadınlar hayran olduğu için nefret ettiğim kocası Javier Bardem’e gerçekten âşık olup olmadığını konuşmak için.”

AHMET HAKAN: “Sosyal mesafeli yan yana yürüme bandında yürürken, ‘65 üstü’ ile ‘50 üstü’ arasındaki performans farkını ölçebilmek için.”

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