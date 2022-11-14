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Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolaysıyla Mesaj Yayımladı

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolaysıyla Mesaj Yayımladı
Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Dolaysıyla Mesaj Yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Kıbrıs Türk halkının, kendi kaderini kendi tayin etme hakkını kullanarak kurduğu KKTC’nin 39’uncu yılını daha büyük coşku ve gururla kutluyoruz.” dedi.

Yıllarca süren saldırı, tehdit, toplu katliamlarla yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlık mücadelesi sonunda büyük bedeller ödeyerek hür iradesi ile kendi devletini kurduğunu belirten Ertuğruloğlu, “Bugün 39’uncu yılını gururla kutladığımız devletimiz, Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve var oluş mücadelesinin en kıymetli eseridir.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılabilmesi için uzun yıllar iyi niyetle sürdürdüğümüz müzakerelerin sonunda geldiğimiz yeni ve geri döndürülemez egemen eşitliğe dayalı iki devlet vizyonumuzu, her zaman her koşulda yanımızda olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum.

Şehitlerimizin emaneti, özgürlüğümüzün teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolda, canları ve kanları ile mücadeleye destek veren başta özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve mücadele arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. Devletimizin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza sarsılmaz güvenimizi yineler, Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutlarım.”

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